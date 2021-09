India: Modi incontra Ad di compagnie Usa per discutere opportunità di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, in visita negli Stati Uniti, a Washington, ha avuto ieri una serie di incontri con gli amministratori delegati di alcune importanti compagnie. Con Cristiano Amon di Qualcomm sono state discusse opportunità di investimento nelle telecomunicazioni e nell’elettronica. Con Shantanu Narayen di Adobe Systems è stato fatto il punto sulla collaborazione in corso e sui futuri investimenti nell’ambito del programma “India digitale” promosso dal governo, in particolare nella sanità e nell’istruzione. Con Mark Widmar di First Solar è stato inquadrato lo scenario dello sviluppo delle energie rinnovabili e soprattutto dell’energia solare. Con Vivek Lall di General Atomics si è parlato del rafforzamento del settore delle tecnologie per la difesa. Infine, con Stephen A. Schwarzman di Blackstone Group sono stati esaminati progetti già in corso nel settore immobiliare e altri possibili nell’ambito del piano nazionale per le infrastrutture.(Inn)