Coree: Pyongyang contraria a proposta di Seul di proclamare la fine della Guerra di Corea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord non intende accogliere la proposta formulata dal presidente sudcoreano Moon Jae-in di dichiarare la formale conclusione della Guerra di Corea (1950-1953) per agevolare la normalizzazione delle relazioni inter-coreane, a meno che gli Stati Uniti pongano fine alla loro "politica ostile" nei confronti di Pyongyang. Lo scrivono i media ufficiali nordcoreani, che citano il viceministro degli Esteri di quel Paese, Ri Thae-song. "Nulla potrà cambiare sino a quando le circostanze politiche attorno alla Repubblica Popolare Democratica di Corea rimarranno invariate. La politica ostile degli Stati Uniti non è mai mutata, nonostante la fine delle ostilità sia stata dichiarata centinaia di volte", ha affermato il viceministro. "Dovrebbe essere compreso chiaramente che in questo momento una dichiarazione di conclusione della guerra non è di alcun aiuto nella stabilizzazione della situazione della Penisola coreana, e rischia anzi di essere sfruttata come cortina fumogena per celare la politica ostile degli Usa", ha aggiunto Ri. (segue) (Git)