Giappone-Corea del Sud: incontro Motegi-Chung, focus su ripristino relazioni bilaterali

- I ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, Toshimitsu Motegi e Chung Eui-yong, si sono incontrati ieri a margine dell'annuale sessione dell'Assemblea generale Onu, per tentare di rilanciare il dialogo teso al superamento delle controversie storiche tra i due Paesi. Motegi e Chung hanno ribadito le posizioni espresse dai rispettivi governi in merito a questioni quali le riparazioni richieste da Seul per lo sfruttamento del lavoro e gli abusi sessuali durante la Seconda guerra mondiale. I due ministri hanno comunque concordato di intensificare le comunicazioni tra Tokyo e Seul, anche attraverso i canali diplomatici, per rilanciare la cooperazione almeno nel contesto delle priorità regionali e globali di comune interesse. Motegi e Chung si sono detti concordi in merito alla necessitò di "riportare le relazioni tra Giappone e Corea del Sud ad una condizione di normalità". (segue) (Git)