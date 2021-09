Usa: assalto al Congresso, mandato di comparizione per 4 ex collaboratori di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione speciale incaricata dalla Camera dei rappresentanti Usa di indagare sull'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso ha emesso mandati di comparizione per quattro ex consiglieri e collaboratori dell'allora presidente Usa Donald Trump, inclusi l'ex capo del personale della Casa Bianca Mark Meadows e Steve Bannon. Sono stati convocati a testimoniare anche l'ex vicecapo del personale per le comunicazioni di Trump, Dan Scavino, e Kashyap Patel, capo del personale dell'allora segretario della Difesa facente funzioni, Christopher Miller. A tutti e quattro è stato chiesto di presentarsi per una deposizione il mese prossimo, come presunti corresponsabili del tentativo di ribaltare l'esito delle elezioni presidenziali del 2020. (Nys)