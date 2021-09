Giappone: indice core prezzi al consumo invariato ad agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone necessita di una economia "resiliente" per far fronte alle sfide poste dallo scenario globale post-pandemia, e di attuare misure tese a sostenere le attività economiche e migliorare l'ambiente in cui operano. Lo afferma il libro bianco dell'economia e della finanza per l'anno fiscale 2021, pubblicato dal governo del Giappone oggi, 24 settembre. Il documento evidenzia la necessitò di conferire maggiore flessibilità all'economia nazionale per consentire di rispondere più efficacemente a emergenze quali interruzioni delle catene di fornitura e danni da mutamenti climatici. Secondo il rapporto, l'economia giapponese "continua ad attraversare una fase di recupero, ma l'andatura resta moderata". Il documento sollecita ad attuare misure di sostegno alla ripresa nell'immediato, incluso l'impiego di certificati di vaccinazione per rilanciare i consumi e l'attività aziendale. Il governo giapponese ha annunciato la scorsa settimana che più della metà della popolazione del Paese ha completato il ciclo di vaccinazione contro la Covid-19; il Paese ha così colmato il ritardo rispetto ad altre economie avanzate, come Stati Uniti e Regno Unito. (Git)