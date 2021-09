Malesia-Singapore: Covid, ministri discutono riapertura confine terrestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia e Singapore stanno discutendo la possibilità di riaprire a breve il confine terrestre tra i due Paesi, chiuso a marzo 2020 per arginare la pandemia di coronavirus.. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Malesia, Saifuddin Abdullah, rispondendo alle sollecitazioni di diversi deputati malesiani per conto dei familiari separati a causa della chiusura del confine. "Sono consapevole che la questione non riguarda solo la Covid-19, ma anche quanti sono stati separati dai loro cari prima dell'inizio della pandemia", ha dichiarato il ministro. Saifuddin ha assicurato che la questione è già oggetto di consultazioni tra i ministri della Salute dei due Paesi, ed ha aggiunto che la riapertura del traffico terrestre con Singapore potrebbe preludere al ripristino del traffico aereo tra la Malesia e Paesi vicini come la Thailandia. (Fim)