Afghanistan: Draghi, interventi internazionali rimangono strumento essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in Afghanistan impone una riflessione sul futuro delle missioni internazionali, ma gli interventi internazionali rimangono uno strumento essenziale a sostegno della pace e della sicurezza. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento al Dibattito Generale della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. “L’Italia conferma convintamente il proprio impegno nell’ambito delle Nazioni Unite: siamo il primo contributore di Caschi Blu tra i paesi occidentali e il settimo contribuente al bilancio delle operazioni di pace Onu; militari italiani sono dispiegati in cinque missioni Onu in Mali, Sahara Occidentale, Cipro, al confine tra India e Pakistan, e soprattutto in Libano, dove deteniamo il comando della missione Unifil e schieriamo uno dei contingenti più numerosi”, ha aggiunto il premier. “Siamo convinti che l’Unione Europea debba consolidare progressivamente il proprio ruolo in questo campo, in linea con le ambizioni del progetto europeo e in piena complementarità con l’Alleanza Atlantica”, ha concluso il presidente del Consiglio.(Nys)