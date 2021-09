Giappone-India: colloquio Suga-Modi prima del summit del Quad a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di Giappone e India, Yoshihide Suga e Narendra Modi, hanno espresso la "forte opposizione" dei rispettivi Paesi a qualunque tentativo unilaterale di mutare gli equilibri marittimi nell'Indo-Pacifico. Lo riferisce tramite una nota il governo del Giappone, a margine di un colloquio tenuto dai due leader a Washington alla vigilia del summit del Quad in programma oggi negli Usa. L'incontro tra i due capi di governo si è protratto per circa 45 minuti; Suga ha definito Modi un "partner importante" per la realizzazione di un Indo-pacifico "libero e aperto", e ha affermato l'importanza di tutelare congiuntamente la sicurezza marittima. Secondo una nota del ministero degli Esteri giapponese, Suga e Modi si sono impegnati a cooperare sul piano bilaterale e nel contesto del Quad per edificare un ordine internazionale basato sulle regole. I due leader hanno "condiviso la netta opposizione alla coercizione economica e ai tentativi unilaterali di mutare forzosamente lo status quo nei Mari Cinese Orientale e Meridionale". (segue) (Git)