Germania: Baerbock (Verdi), governo deve essere per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo federale deve essere un esecutivo “per il clima”, guidato dai Verdi. È quanto dichiarato dalla candidata cancelliera degli ecologisti Annalena Baerbock, copresidente del partito con Robert Habeck. In merito alla coalizione su cui si dovrebbe reggere il governo che si formerà dopo le elezioni del Bundestag del 26 settembre, Baerbock ha rimandato ogni decisione a dopo il voto. La copresidente dei Verdi si è espressa nel corso del confronto con gli sfidanti nella corsa alla Cancelleria, Olaf Scholz per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e Armin Laschet per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu). Il dibattito è stato trasmesso questa sera dalle emittenti televisive “Ard” e “Zdf”. Alla discussione hanno preso parte anche il presidente della Csu e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) Christian Lindner, Janine Wissler, che guida La Sinistra con Susanne Hennig-Wellsow, e Alice Weidel, capogruppo di Alternativa per la Germania (AfD) al Bundestag con Alexander Gauland, presidente onorario del partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. (Geb)