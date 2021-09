Usa: Covid, via libera da Cdc a terza dose per persone oltre i 65 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di esperti sui vaccini dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha approvato la somministrazione alle persone oltre i 65 anni della terza dose del vaccino Pfizer contro il Covid-19. Lo scrive la stampa Usa, sottolineando che i consiglieri hanno votato contro la raccomandazione di una dose di richiamo per le persone il cui lavoro o le cui condizioni le mettono ad alto rischio di infezione. Nella tarda serata di mercoledì 22 settembre, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti (Fda) ha autorizzato la somministrazione di richiami alle persone di età pari o superiore a 65 anni e a coloro che sono ad alto rischio di malattie gravi, nonché a soggetti come gli operatori sanitari.(Nys)