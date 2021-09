Brasile: crisi economica, movimenti sociali protestano presso la sede della borsa valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune decine di manifestanti appartenenti a movimenti sociali di San Paolo, in Brasile, hanno simbolicamente occupato sede della Borsa brasiliana per protestare contro "la disoccupazione, l'inflazione e la fame". Secondo quanto riferito dai manifestanti, il luogo del picchetto è stato scelto perché "il valore delle azioni delle grandi aziende è cresciuto grazie della crescita dell'1,2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), ma l'espansione è stata disomogenea e ha escluso completamente le fasce più deboli della popolazione. È inaccettabile che quasi 100 milioni di brasiliani si trovino in una situazione insicurezza alimentare, mentre i miliardari muovono 35 miliardi di real (5,6 miliardi di euro) al giorno solo in borsa", ha affermato la leader del Movimento dei senzatetto (Mtst), Debora Perereira. "Siamo qui per denunciare ciò che sta accadendo nel Paese e la politica che c'è dietro. In un anno il numero dei milionari è raddoppiato, mentre è aumentata la povertà. Non è possibile che il 99 per cento della popolazione si impoverisca perché l'1 per cento si arricchisca", ha aggiunto.(Brb)