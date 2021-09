Covid: Draghi, grazie ai vaccini possiamo guardare al futuro con ottimismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A più di un anno e mezzo dall'inizio della crisi sanitaria “possiamo pensare al futuro con maggiore ottimismo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento al Dibattito Generale della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. “La campagna di vaccinazione – ha spiegato il capo dell’esecutivo - ci ha restituito fiducia nella nostra capacità di conquistare una nuova normalità: In Italia e in Europa abbiamo riaperto gran parte delle attività economiche, gli studenti sono tornati nelle scuole e nelle università. Dopo mesi di solitudine, la nostra vita sociale è finalmente ricominciata”.(Nys)