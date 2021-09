Covid: Draghi, divergenza tra economie rischia di compromettere lotta alla povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divergenza economica tra paesi avanzati e paesi in via di sviluppo rischia di cancellare anni di progressi nella lotta alla povertà e rendere ancora più difficile il raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo sostenibile. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento al Dibattito Generale della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. “Le economie avanzate hanno potuto usare in modo molto robusto la politica monetaria e la politica di bilancio per contenere il contraccolpo economico”, ha spiegato il premier. “Hanno speso il 28 per cento del proprio Prodotto interno lordo del 2020 per stimolare la crescita – a fronte di appena il 7 per cento e il 2 per cento nelle economie emergenti e a basso reddito”, ha aggiunto. “La pandemia ha reso tutte le preoccupazioni riguardanti i sistemi alimentari ancora più urgenti”, ha concluso Draghi.(Nys)