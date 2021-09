Egitto: Pagnini (Ice), forte crescita dell'export italiano, aumento del 79 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato egiziano è molto attivo e molto importante per l'Italia, tanto che quest'anno le esportazioni verso l’Egitto di beni di consumo, meccanica e altri settori sono aumentate del 79 per cento nei primi sei mesi dell'anno. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Francesco Pagnini, direttore dell’ufficio al Cairo dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), in occasione dell'apertura dell'Italian design day. "Sono molto soddisfatto, quest'anno c'è stato un forte rimbalzo”, ha detto Pagnini. L'Italian design day al Cairo ha visto la partecipazione di 36 brand italiani, rappresentati da 13 importatori e distributori egiziani. All'inaugurazione erano presenti l'ambasciatore italiano al Cairo, Giampaolo Cantini, gli omologhi statunitense e giapponese, e numerosi altri diplomatici stranieri in Egitto. (segue) (Cae)