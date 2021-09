Onu: Draghi, necessario rilanciare multilateralismo per vincere sfide attuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario rilanciare il multilateralismo per affrontare e vincere le sfide del nostro tempo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento al Dibattito Generale della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. “Da qualche tempo – ha affermato il premier - assistiamo a un progressivo indebolimento del multilateralismo, che ha garantito pace, sicurezza e prosperità a partire dal dopoguerra. Gli ultimi mesi ci hanno però posto davanti a problemi che non possiamo risolvere da soli. Penso alla pandemia, e al rischio di nuove e pericolose varianti del virus. Al cambiamento climatico e alla difesa della biodiversità. Alla ripresa economica e alla lotta alle diseguaglianze e all’insicurezza alimentare. Alla risoluzione dei conflitti e al contrasto al terrorismo”. Draghi ha quindi aggiunto: “Questi temi sono al centro dell’Assemblea Generale e dell’agenda del nostro Governo. Sono anche il cuore della Presidenza Italiana del G20, per cui abbiamo scelto il motto “People, Planet and Prosperity”. Per questi motivi, “dobbiamo rilanciare il multilateralismo, e renderlo efficace per affrontare le sfide del nostro tempo”, ha concluso il presidente del Consiglio.(Nys)