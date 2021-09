Covid: Draghi, disparità globali in diffusione vaccini “moralmente inaccettabili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le disparità registrate nella diffusione dei vaccini anti-Covid tra paesi avanzati e paesi in via di sviluppo sono “moralmente inaccettabili”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento al Dibattito Generale della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. “La pandemia – ha puntualizzato il premier - non è finita e anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze. A livello globale, abbiamo davanti differenze drammatiche nella diffusione dei vaccini: nei Paesi ad alto reddito, più del 65 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose, nei Paesi più poveri, solo il 2 per cento”. Draghi ha quindi aggiunto: “Queste disparità sono moralmente inaccettabili: meno vaccinazioni equivalgono a più morti”. Inoltre “finché il virus continuerà a circolare liberamente, potrà mutare in modo pericoloso e mettere a rischio anche le campagne di vaccinazione più efficaci”, ha spiegato il presidente del Consiglio. “Occorre aumentare la disponibilità di vaccini per i Paesi poveri e risolvere i problemi logistici perché le dosi arrivino dove c’è maggiormente bisogno”, ha concluso.(Nys)