Clima: Draghi, a Ue spetta ruolo guida nella transizione ecologica

- L'Italia sostiene con convinzione il ruolo guida dell'Unione Europea nella transizione ecologica, e in particolare il suo impegno per una riduzione del 55 per cento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento al Dibattito Generale della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. “Tuttavia – ha aggiunto - l'Ue rappresenta oggi solo l'8 per cento delle emissioni globali, mentre i Paesi del G20 sono responsabili del 75 per cento”. La lotta al cambiamento climatico, ha proseguito il premier, richiede “un impegno multilaterale e la cooperazione pragmatica di tutti i principali attori globali, sia le economie ricche sia quelle emergenti”.(Nys)