Afghanistan: Draghi, necessario coordinamento globale e regionale per risolvere crisi

- La crisi afghana deve essere affrontata anche per quanto riguarda le ripercussioni sulla stabilità della regione e sulla sicurezza. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento al Dibattito Generale della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. “La sua complessità richiede necessariamente una strategia il più possibile condivisa. L’Italia si è immediatamente attivata per favorire il più ampio coordinamento fra i principali attori globali e regionali. Come Presidenza di turno, abbiamo messo a disposizione la piattaforma del G20, per sua natura ampia ed inclusiva. Abbiamo promosso una riunione dei Ministri degli Esteri, in preparazione del vertice straordinario che si concentrerà sui temi dell’aiuto umanitario, della sicurezza e dei diritti umani. La situazione umanitaria in Afghanistan è infatti la più immediata e condivisa preoccupazione, anche per l’approssimarsi della stagione invernale”, ha concluso il premier.(Nys)