Migranti: Draghi, necessario lottare contro traffico e garantire mobilità regolare

- Gestire correttamente le migrazioni significa “lottare con efficacia contro il traffico di persone, assicurare una mobilità internazionale regolare, e tutelare la vita delle persone”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento al Dibattito Generale della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. “L’altro aspetto legato alla crisi libica riguarda le migrazioni, la cui corretta gestione richiede una risposta comune da parte della comunità internazionale – ha spiegato il premier - È essenziale un’azione multilaterale, strutturata intorno ai principi di condivisione degli oneri e delle responsabilità”. In questo contesto, “l’Unione Europea e i suoi Stati Membri devono rafforzare il dialogo in materia migratoria con i Paesi di origine e transito dei migranti per arrivare a una responsabilità congiunta nella gestione dei flussi”, ha evidenziato Draghi. “A questi principi è ispirata la cooperazione in materia tra Unione Europea e i partner africani, di cui l’Italia è stata da subito promotrice e che intendiamo rafforzare.(Nys)