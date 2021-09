Libia: Draghi, lavorare con istituzioni e popolo per superare lo stallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve lavorare insieme alle istituzioni e al popolo libici per superare lo stallo attuale. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento al Dibattito Generale della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. “L’attenzione con cui seguiamo la situazione in Afghanistan e in tutta l’Asia Centrale non deve distoglierci dall’instabilità che continua a caratterizzare il Mediterraneo allargato”, ha affermato il premier. “In particolare, sosteniamo sul piano multilaterale, bilaterale e all’interno dell’Unione Europea, il processo di transizione in Libia per una soluzione sostenibile e inclusiva della crisi. L’obiettivo è completare il percorso tracciato dagli stessi libici per rinnovare il quadro istituzionale nazionale, in modo unitario, senza interferenze esterne e sotto l’egida dell’Onu”, ha spiegato Draghi. “Dobbiamo garantire lo svolgimento delle elezioni previste per il prossimo 24 dicembre e la piena attuazione del cessate il fuoco”, ha concluso.(Nys)