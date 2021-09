Rifiuti: Lanzi-Tomassetti (Pd), bene Gualtieri, no riapertura Malagrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con favore e grande apprezzamento le parole del nostro candidato sindaco Roberto Gualtieri. Il Pd ha sempre espresso la sua contrarietà alla riapertura della discarica di Malagrotta ed è stata proprio un’amministrazione del Partito Democratico, quella guidata da Ignazio Marino, ad averla chiusa 8 anni fa". Lo dichiarano in una nota Gianluca Lanzi, candidato presidente del centrosinistra nel Municipio XI, ed Elio Tomassetti, candidato presidente del centrosinistra nel Municipio XII. "La Valle Galeria ha pagato un prezzo altissimo negli ultimi 40 anni e ora è arrivato il momento di bonificarla. Insieme all'amministrazione comunale, porteremo a compimento questo grande progetto - aggiungono Lanzi e Tomassetti -. La Valle Galeria ha bisogno di riqualificazione ambientale, di bonifica degli impianti dismessi, di luoghi di aggregazione sociale e culturale, di impianti sportivi e non di nuove discariche". (Com)