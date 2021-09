Onu: Sereni incontra i vertici di agenzie, fondi e programmi delle Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della missione a New York, la vice ministra ha anche incontrato la Regina Maxima dei Paesi Bassi nella sua funzione di "Special Advocate" del Segretario generale Onu per la finanza inclusiva e lo sviluppo. "La finanza inclusiva ha un ruolo molto importante perché con essa è possibile dare sostegno alle piccole e medie imprese nei Paesi più poveri, aiutare le donne e i giovani, far crescere il livello di digitalizzazione, fattori chiave per uno sviluppo equo e sostenibile", ha commentato Sereni al termine del colloquio. Nei prossimi giorni la vice ministra proseguirà il proprio programma, incontrando, tra gli altri, la direttrice esecutiva Unfpa Natalia Kanem e il Sottosegretario generale Onu agli Affari umanitari Martin Griffiths. (Res)