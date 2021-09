© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- La sindaca uscente di Roma e ricandidata del M5s, Virginia Raggi, incontra i cittadini a Largo San Giovanni de Matha. (ore 17)- Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti farà un tour elettorale nel VI Municipio: campo sportivo Castelvederde (via civitella casanova 45; Villaggio Prenestino in via Montagano 13. Infine, centro polifunzionale Villa Verde, in via Galliano del Capo. (ore 16) (segue) (Rer)