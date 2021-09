© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- In preparazione delle prossime consultazioni amministrative per l’elezione del primo cittadino della Capitale, il consiglio generale di Unindustria, si riunirà a porte chiuse per incontrare i candidati alla carica di sindaco di Roma, Enrico Michetti per il centrodestra (alle ore 10:00) e Virginia Raggi per il M5s (alle ore 12:00). Via Andrea Noale 206, Roma.- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, partecipa all'incontro pubblico a sostegno della lista di Fd'I e del candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti e del candidato presidente al Municipio XIII Marco Giovagnorio. Parco Tirreno – via Aurelia 480, Roma. (ore 17:30) (segue) (Rer)