- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, incontrerà domani mattina a New York alcuni imprenditori e manager italiani per un focus economico. Lo rende noto l’ambasciata d’Italia negli Stati Uniti. L'appuntamento, organizzato dall'associazione no-profit Gei, "Gruppo Esponenti Italiani", inizierà alle 8,45 locali (le 14,45 in Italia).(Com)