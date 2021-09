Cuba: nuovamente agli arresti leader delle "Donne in bianco" Berta Soler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dissidente cubana Berta Soler, leader delle "Donne in bianco", è stata arrestata giovedì a L'Avana, secondo quanto denunciato da un'altra leader dissidente, Martha Beatriz Roque. "Sono stati arrestati circa alle 10 del mattino (ora locale) mentre si dirigevano al tribunale per presentare una petizione a favore di José Daniel Ferrer", ha affermato Roque in dichiarazioni rilanciate dalla stampa regionale, sottolineando che nelle ore successive Soler non era stata ancora rilasciata. Soler è stata arrestata in numerose occasioni, l'ultima delle quali a luglio, quando il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ne chiese "l'immediato rilascio". Nel 2005 Soler è stata insignita con il premio Sakharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo. (Mec)