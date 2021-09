Venezuela: morto ex cardinale di Caracas Jorge Urosa Savino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arcidiocesi di Caracas ha riferito della morte del cardinale Jorge Urosa Savino, spentosi all'età di 79 anni. Urosa Savino era in pessime condizioni di salute dopo aver contratto il Covid-19. Urosa Savino è stata una personalità centrale per la Chiesa cattolica venezuelana, un uomo noto per la sua chiarezza, gentilezza, semplicità e strenua lotta per i diritti dei venezuelani. Nato a Caracas nel 1942, si è ritirato nel 2018 dopo oltre 30 anni di servizio episcopale. Fu uno degli elettori di papa Francesco, che avrebbe poi accettato le sue dimissioni dall'incarico al raggiungimento dei 75 anni. Nel giorno del suo ritiro, il porporato aveva affermato: "Mi ritiro da arcivescovo, ma non lascio il mio Paese e continuerò a lottare per la difesa dei diritti del popolo venezuelano". Urosa Savino è stato vescovo ausiliare di Caracas e arcivescovo di Valencia. Il 19 settembre 2005 è stato nominato arcivescovo di Caracas, creato cardinale il 24 marzo 2006. È stato il quinto cardinale venezuelano proclamato della Chiesa cattolica.(Vec)