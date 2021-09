Germania-Cina: Soeder (Csu) sostiene dialogo costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, si è detto favorevole a un “dialogo costruttivo” tra Germania e Cina, fondato su “un giusto equilibrio tra valori e interessi”. Soeder si è espresso nel corso nel corso del confronto con i candidati cancelliere per le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre prossimo. Si tratta di Olaf Scholz per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Annalena Baerbock per i Verdi e Armin Laschet per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e la Csu. Il dibattito è stato trasmesso questa sera dalle emittenti televisive “Ard” e “Zdf”. Alla discussione hanno preso parte anche il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) Christian Lindner, Janine Wissler, che guida La Sinistra con Susanne Hennig-Wellsow e Alice Weidel, capogruppo di Alternativa per la Germania (AfD) al Bundestag con Alexander Gauland, presidente onorario del partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra (Geb)