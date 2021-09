Usa: un morto e 13 feriti in sparatoria a Memphis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è stata uccisa e almeno 13 sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta in un negozio di alimentari in un sobborgo di Memphis, nel Tennessee. Lo riferisce l'emittente statunitense "Nbc News". Gli agenti della polizia hanno risposto alle segnalazioni circa colpi d'arma da fuoco esplosi in un supermercato di Collierville, un sobborgo a circa 30 miglia a est di Memphis, ha spiegato il capo della polizia locale, Dale Lane. Il presunto assalitore è morto per quella che le autorità ritengono una ferita da arma da fuoco autoinflitta. "Il veicolo del presunto tiratore è nel parcheggio e stiamo aspettando che alcune attrezzature aggiuntive arrivino qui per poter controllare in sicurezza quel veicolo e alcune proprietà che erano su di lui", ha detto Lane. (Nys)