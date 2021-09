Germania: Soeder (Csu), potenziare Forze armate per affermare sovranità e status del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) devono essere potenziate per affermare “la sovranità” e “lo status” della Germania. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Soeder si è espresso nel corso nel corso del confronto con i candidati cancelliere per le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre prossimo. Si tratta di Olaf Scholz per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Annalena Baerbock per i Verdi e Armin Laschet per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e la Csu. Secondo Soeder, è necessario rafforzare la Bundeswehr affinché la Germania sia “meglio preparata” a gestire le crisi. A tal fine, sono necessari maggiori investimenti nella difesa e le Forze armate tedesche devono essere dotate della “migliore tecnologia”. (segue) (Geb)