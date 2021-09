Bolivia: Arce all'Onu accusa Osa e Ue di aver promosso il "golpe" del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha accusato l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) e l'Unione europea di aver appoggiato nel 2019 "la rottura dell'ordine costituzionale" nel suo Paese. "La rottura dell'ordine costituzionale nel mio paese nel 2019 ha visto la partecipazione di attori nazionali (...) ma ha contato anche sulla partecipazione dell'Osa, attraverso il suo segretario generale Luis Almagro, di altri governi, come quello dell'Argentina (di Mauricio Macri) che ha inviato armi e munizioni ai golpisti, del rappresentante dell'Unione Europea (Ue), e di altre organizzazioni non governative di origine internazionale", ha detto Arce in occasione del suo discorso tenuto giovedì alla 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu). Il riferimento è al presunto colpo di stato di Stato registrato nel 2019 che portò alla rinuncia dell'ex presidente Evo Morales e all'insediamento di Jeanine Anez, rimasta in carica fino alle elezioni di ottobre del 2020. (Nys)