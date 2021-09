Egitto: Pagnini (Ice), forte crescita dell'export italiano, aumento del 79 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il recente Rapporto Export 2021 – “Ritorno al futuro: anatomia di una ripresa post-pandemica” di Sace, società per azioni del gruppo italiano a partecipazione pubblica Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario, l'Egitto è tra le poche destinazioni del “Made in Italy” ad aver segnato un andamento ampiamente positivo anche nel 2020 (+27,4 per cento) e continuerà a richiedere beni dall’Italia a ritmi relativamente sostenuti. “Le previsioni per il 2021 beneficeranno della domanda di meccanica strumentale (+10,5 per cento), riferita ad esempio ai lavori di ammodernamento della rete ferroviaria, sia ad alta velocità che urbana e metropolitana”, afferma il rapporto, nel quale all’Egitto è assegnata la “medaglia d’argento” dei principali mercati di destinazione dell’export italiano. Si tratta di un gruppo di Paesi dove il recupero post-Covid dell'export italiano sarà completo già nell’anno in corso, ma seguirà una dinamica più contenuta negli anni successivi. Tra queste destinazioni vi sono mercati di sbocco dipendenti dai corsi delle materie prime (come Brasile, Arabia Saudita, Malesia e Ghana), nonché altre destinazioni europee (ad esempio Francia, Paesi Bassi) e non solo (tra cui Senegal). Il Paese delle piramidi ha importato nel 2020 beni italiani per 3,1 miliardi di euro, mentre per l’anno in corso Sace prevede una crescita dell’export italiano del 5,8 per cento, salvo poi scendere allo 0,2 e 0,5 per cento nei due anni successivi. (Cae)