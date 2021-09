Germania-Russia: Laschet (Cdu-Csu), sì ad attivazione Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, che attraversa il Mar Baltico, deve essere attivato perché la Germania ha bisogno di gas. È quanto affermato dal candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, el corso del confronto con gli sfidanti nella corsa alla Cancelleria, Annalena Baerbock per i Verdi e Olaf Scholz per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Secondo Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, con l'attivazione del Nord Stream 2 “si deve attuare quanto deciso”. Tuttavia, l'entrata in funzione del gasdotto non deve pregiudicare gli interessi dell'Ucraina a causa di iniziative della Russia. In tal caso, ha evidenziato il candidato cancelliere di Cdu e Csu, il Nord Stream 2 “deve essere fermato”. (segue) (Geb)