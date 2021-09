Spagna: media, arrestato in Sardegna leader indipendentista Puigdemont

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato arrestato in Sardegna, dove si era recato per incontrare alcuni sindaci e autorità locali. Lo riferiscono i media spagnoli, tra cui il quotidiano "La Vanguardia". L'arresto è avvenuto in virtù del mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte Suprema, come confermato da fonti del tribunale alla stessa testata iberica. L'ex presidente avrebbe partecipato domani all'assemblea dei sindaci indipendentisti e degli assessori della Sardegna. Il leader catalano avrebbe incontrato i rappresentanti dei partiti sardi per ringraziarli del loro sostegno al diritto all'autodeterminazione della Catalogna. Su Puigdemont pesa un mandato di cattura nazionale, europeo e internazionale concordato dal magistrato della Corte Suprema, Pablo Llarena, che ha istruito il caso contro di lui. L'ex presidente catalano risponde del reato di ribellione violenta, perpetrata nel tentativo di ottenere l’indipendenza della Catalogna in occasione del referendum del primo ottobre 2017.(Spm)