Germania: sondaggio cancelliere, Scholz (SpD) in testa al 47 per cento

- Se alle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo si potesse eleggere direttamente il cancelliere, a vincere con il 47 per cento delle preferenze sarebbe il candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, ministro delle Finanze dal 2018. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dell'istituto demoscopico tedesco Wahlen per l'emittente televisiva “Zdf”. Dal 17 settembre corso, Scholz perde un punto, ma continua a staccare nettamente gli sfidanti. In corsa verso la Cancelleria per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, retrocede dal 22 al 20 per cento. Annalena Baerbock, la candidata cancelliera dei Verdi che copresiede con Robert Habeck, si conferma al 16 per cento. Gli elettori che affermano di non sapere per chi votare tra Scholz, Laschet e Baerbock aumentano dal 14 al 17 per cento. (Geb)