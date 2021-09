Usa: cinque deputati repubblicani sostengono piano bipartisan su infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato statunitense Don Bacon si è espresso a sostegno del disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture, diventando il quinto repubblicano della Camera a schierarsi a favore dell’iniziativa. Lo scrive il quotidiano “The Hill”. I cinque repubblicani sostengono il disegno di legge approvato dal Senato nonostante il fatto che il loro gruppo dirigente stia sferzando i conservatori affinché lo ostacolino. "Prima di tutto, penso che abbiamo bisogno di infrastrutture solide. Ho lavorato a questo disegno di legge fin dall'inizio, quindi è stato uno sforzo per metà repubblicano e per metà democratico", ha detto Bacon ai giornalisti. "Penso che sia un'area in cui possiamo mostrare che il Congresso funziona", ha aggiunto.(Nys)