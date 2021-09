Kosovo: Tanin (Unmik), affrontare le questioni relative all'attuazione delle misure sulle targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu e capo missione delle Nazioni Unite in Kosovo, Zahir Tanin,prende atto della continua impasse sull'attuazione delle misure sulle targhe in Kosovo e si unisce ai partner internazionali nell'esortare tutte le parti ad affrontare le questioni attraverso meccanismi di dialogo consolidati, a sostegno della libera circolazione delle persone e merci e nell'interesse delle popolazioni. Secondo quanto riferito in un comunicato, Tanin ricorda a tutte le parti che le azioni unilaterali comportano il pericolo di un'escalation e devono essere evitate nell'interesse della pace, della sicurezza e dell'incolumità delle popolazioni. "Chiedo a tutte le parti di mostrare una leadership responsabile e di adottare misure immediate per evitare tensioni attraverso il processo di dialogo politico", ha affermato Tanin. (segue) (Alt)