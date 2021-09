Marina militare: contrammiraglio Virdis, calendario 2022 dedicato a capacità di proiezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calendario 2022 della Marina militare è dedicato alla peculiare capacità di proiezione della Forza armata nelle aree di crisi. Lo ha detto il contrammiraglio Angelo Virdis, capo ufficio pubblica informazione e comunicazione della Marina militare, nel suo intervento oggi a Roma per l’evento “Un anno di comunicazione e valorizzazione del brand Marina militare”. Il contrammiraglio ha parlato di quelli caratterizzati dal Covid-19 come di due anni difficili ma comunque di successo per la comunicazione della Marina militare, che ha saputo portare avanti “solidarietà digitale”, con iniziative che attestano la vicinanza agli italiani, “ma anche solidarietà internazionale”. In questo senso Virdis ha ricordato l’operazione emergenza Cedri, nell’agosto 2020 dopo la terribile esplosione al porto di Beirut, con l’invio in Libano della nave anfibia San Giusto e la rifornitrice Etna. Virdis ha poi evidenziato che la Nave Amerigo Vespucci ha potuto portare avanti le sue attività addestrative, navigando “in bolla” senza nessun contatto con l’esterno. Tale modalità di navigazione, ha precisato, ha permesso a tutte le unità della Marina militare di mantenere i propri impegni durante la pandemia. Il 2021, ha concluso il contrammiraglio, ha segnato i 90 anni di Nave Vespucci ed i 160 anni della Marina militare come evidenziato dal calendario istituzionale di quest’anno.(Res)