Onu: Sereni incontra i vertici di agenzie, fondi e programmi delle Nazioni Unite

- La vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, ha incontrato a New York, a margine della 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, i vertici delle agenzie, fondi e programmi dell'Onu di cui l'Italia è partner e tra i principali donatori. Tra questi l'amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), Achim Steiner, la direttrice esecutiva di Un Women, Pramila Patten, la vice direttrice esecutiva dell'Unicef Charlotte Petri Gornitzka, e l'inviata speciale del Segretario generale Onu per i giovani Jayathma Wicramanayake. "Le agenzie, fondi e programmi Onu sono dei partner fondamentali per l'Italia in tutto il mondo. Lavoriamo fianco a fianco dall'Africa Sub-Sahariana al Mediterraneo, dall'Asia all'America Latina, per lo sviluppo sostenibile e la tutela dei diritti. Abbiamo in particolare approfondito il contesto afgano, dove le agenzie delle Nazioni Unite continuano a operare su tutto il territorio e dove stiamo programmando interventi a sostegno della popolazione. Occorre provvedere alle esigenze immediate di sostegno umanitario, ma anche impegnarsi a scongiurare il crollo del Paese, garantendo la sopravvivenza dei servizi essenziali, a partire dalle strutture sanitarie ed educative", ha detto. (segue) (Res)