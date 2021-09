© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'inaugurazione della seconda edizione della Fiera degli Sposi "Io&Te". Fiera di Roma - via Portuense n.1645, ingresso Est padiglione 3. ore 15.00- L'assessore allo Sviluppo economico e lavoro di Roma Capitale Andrea Coia visita il centro di formazione professionale Teresa Gullace per consegnare nuovi tablet utili per la didattica agli studenti (via delle Fragole, 30). (ore 9:30)- L'assessore allo Sport, turismo, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Veronica Tasciotti partecipa all'inaugurazione della seconda edizione della Fiera degli Sposi "Io&Te". Fiera di Roma - via Portuense n. 1645, ingresso Est padiglione 3. (ore 15) (segue) (Rer)