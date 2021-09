© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, terrà un comizio in piazza Dante Gallani, nel Municipio III, assieme a Paolo Marchionne, candidato presidente del centrosinistra per il Municipio III. (ore 18:30)- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, partecipa con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all'evento "Roma, lo sport che verrà", incontro con il mondo dello sport. Circolo Canottieri della vittoria, Lungotevere della Vittoria 10. (ore 17:30) (segue) (Rer)