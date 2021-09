Roma 2021: Conte e i big del M5s in piazza con Raggi "ora città può volare" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi i siparietti. Un uomo appena Conte ha iniziato a parlare ha urlato: "No green pass". Conte ha replicato: "C'è il banchetto della Lega qua. Gli chieda dove sono i 49 milioni. Non scherziamo sui vaccini, bisogna completare il ciclo vaccinale". L'uomo è stato allontanato dalla security. Ancora durante la serata Conte ha scherzato più volte con uno spettatore. "Tu amico non ti distrarre", ha detto il presidente. "Lui controlla tutto", ha scherzato Raggi. "Federico ti devi iscrivere al M5s", ha aggiunto Conte. "Altrimenti venire qui e poi andare a casa, perché rimanga tutto come prima... Questo modo qui non funziona più, dobbiamo votare per noi stessi e per i nostri figli", ha spiegato Conte. (Rer)