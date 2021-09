Sport: Casa (M5s), ruolo atleti fondamentale per crescita sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riconsegna della bandiera al Capo dello Stato è il sigillo a una stagione unica per lo sport italiano. Abbiamo la storica occasione di ripartire da un grande patrimonio di vittorie". Lo sottolinea Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera a margine della sua presenza alla cerimonia al Quirinale. "Le medaglie olimpiche e paralimpiche, insieme ai titoli europei nel calcio e nella pallavolo, hanno virtuosamente aumentato la richiesta di sport nel Paese. C'è quindi tantissimo lavoro da fare - spiega - sulle associazioni e le società sportive di base, sulle infrastrutture delle scuole e delle società dilettantistiche, sull'offerta sportiva alle persone con disabilità. Alcune risposte arriveranno dal Pnrr ma altre – che riguardano il consolidamento di una cultura sportiva sin dall'infanzia e la consuetudine con lo sport a tutte le età – sono ancora da impostare. In questo senso, i nostri campioni e le nostre campionesse possono svolgere un ruolo di testimonianza fondamentale". (Com)