Serbia: avvocati domani in sciopero contro sentenza della cassazione su settore bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ordine degli avvocati della Serbia ha indetto per domani, 24 settembre, una giornata di sciopero per protestare contro la sentenza della Corte di cassazione relativa ad alcune commissioni per i clienti del settore bancario. Secondo una nota pubblicata sul sito dell'Ordine, la sospensione dal lavoro si applica a tutti i procedimenti, compresi i casi di detenzione, i procedimenti a carico di minori e i procedimenti cautelari. "Durante la sospensione del lavoro, gli avvocati possono presentare osservazioni scritte relative alla scadenza (dei procedimenti) e in una situazione in cui la parte perderebbe il diritto a presentare un ricorso legale o le verrebbe inflitto un danno irreparabile", si legge nella nota. Lo scorso 16 settembre la Corte di cassazione ha chiarito che le banche operanti in Serbia hanno diritto a riscuotere le commissioni di credito, ovvero hanno la facoltà di addebitare le spese di avvio di un mutuo e le spese per la concessione di un mutuo immobiliare presso la Corporazione nazionale per l'assicurazione dei mutui per la casa (Nkosk). La decisione rappresenta un'integrazione di quella datata 2018 ed espressa dalla stessa corte. Le banche hanno dunque la facoltà di addebitare tali costi al momento della concessione del finanziamento, secondo l'ultima posizione espressa dalla cassazione serba. Gli avvocati serbi Miroslav Zivkovic, Marko Milutinovic e Nikola Zivulovic hanno dichiarato nei giorni scorsi che l'ultima posizione della Corte di cassazione della Serbia "è stata adottata a favore delle banche" e a danno dei cittadini. Diversa è la posizione espressa dall'Associazione banche della Serbia, secondo cui con le posizioni assunte dalla Corte di cassazione il sistema giudiziario serbo si è avvicinato agli ordinamenti giudiziari dell'Unione europea e dei Paesi della regione. (Seb)