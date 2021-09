Onu: Sereni incontra la vice segretario generale Mohammed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, ha incontrato a New York, a margine alla 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, la vice segretario generale Onu Amina J. Mohammed. Al centro dei colloqui il solido partenariato tra l'Italia e il Sistema delle Nazioni Unite, la cooperazione Onu-G20 nel contesto della Presidenza italiana del G20, l'azione climatica verso la Pre-Cop26 di Milano e l'evento Youth4Climate, il Vertice Onu sui sistemi alimentari in corso oggi e focus su Afghanistan, Africa, Agenda 2030 e lotta alla pandemia. "Sono lieta di vedere confermate le sinergie tra la Presidenza italiana del G20 e l'azione delle Nazioni Unite, in particolare per la ripresa post-pandemica inclusiva e sostenibile. Condividiamo pienamente gli obiettivi e sforzi in corso per il successo della Cop26, in vista della Pre-Cop e l'evento Youth 4 Climate di Milano, per il quale la vice segretario generale Amina Mohammed mi ha confermato la sua partecipazione. Altrettanto centrale il comune lavoro nel contesto del vertice sui sistemi alimentare e sui suoi seguiti che saranno curati dalle Agenzie Onu del polo romano", ha affermato Sereni. (Res)