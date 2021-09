© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce del rinvio del voto sulle mozioni Ita-Alitalia al 5 ottobre, la Lega chiede che il ministro Franco venga in commissione Trasporti per una audizione sulle prospettive reali di Ita al fine di dare certezze a lavoratori e azienda". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture. (Com)