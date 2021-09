Fisco: Letta, chi si mette di traverso a riforma fa un torto agli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riforma fiscale "ci sono tante questioni, tra cui premiare la fedeltà fiscale, aiutare le piccole e medie imprese, aiutare il ceto medio-basso e anche la questione annosa delle rendite catastali, che non è punitiva nei confronti dei proprietari di case". Lo sottolinea il segretario del Partito democratico Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Oggi Draghi ha detto che la riforma fiscale non sarà un aggravio di tasse per i cittadini, quindi chi si mette di traverso fa un torto agli italiani".(Rin)