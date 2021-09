Roma 2021: Gualtieri, stiamo facendo politica nuova a sguardo di persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma del centro sinistra, Roberto Gualtieri ha partecipato oggi all'incontro "Insieme per Roma Capitale sociale", insieme a Paolo Ciani, candidato capolista di Demos in Assemblea capitolina, Pietro Bartolo eurodeputato Pd e i candidati di Demos al Comune e in tutti i Municipi di Roma. "Grazie per l'entusiasmo che state portando in questa campagna elettorale - ha detto Gualtieri - e grazie a quel senso più profondo di solidarietà, di amicizia che avete contribuito a generare nella nostra coalizione. Siamo un'idea nuova, stiamo facendo una politica nuova, una politica a sguardo di persona, umana ed etica. Grazie a questa straordinaria comunità di uomini e donne che ci hanno insegnato che cosa è l'idea di rinnovamento della politica. Noi siamo anche un'idea nuova, civile, sociale e solidale e quindi portiamo energie nuove, la società nella politica e la politica nella società", ha concluso Gualtieri. (Rer)