Germania-Francia: Scholz (SpD), insieme per Ue "forte e sovrana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Francia sono “insieme” per l'Ue, in uno “stretto partenariato”. Per Berlino, un'Unione europea “forte e sovrana”, che parli “con una sola voce, costituisce “il compito più importante”. È quanto dichiarato dal candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, ministro delle Finanze dal 2018. Scholz si è espresso nel corso del confronto con gli sfidanti nella corsa alla Cancelleria, Annalena Baerbock per i Verdi e Armin Laschet per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu). Nel suo intervento, Scholz ha elencato i principi “più importanti” per la politica tedesca: un'Ue forte, il partenariato transatlantico con gli Stati Uniti e la Nato. Interrogato sulle relazioni tra Germania e Cina, il candidato cancelliere della SpD ha risposto che vi sono “molte potenze”, oltre a questo Paese, alla Russia e agli Usa. (segue) (Geb)