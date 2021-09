Sanità: Lena (Pd), ospedale Tiburtino è grande sfida e opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ospedale Tiburtino è una grande sfida e opportunità. E il progetto della sua realizzazione, frutto di una strategia e una pianificazione calibrate sulle reali esigenze del vasto territorio che andrà a servire - Così in una nota Rodolfo Lena del Pd, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale – Con 347 posti letto e 8 Sale Operatorie – ha detto Lena - sarà il punto di riferimento per tutto il popoloso quadrante est. Un'opera strategica che segna in grande il ritorno agli investimenti dopo l'uscita dal commissariamento. Nonostante le difficoltà del Covid questa Regione torna a investire, e lo fa lì dove proprio il Covid ci ha insegnato c'è più bisogno. Il nuovo ospedale potenzierà, infatti, l'assistenza sanitaria domiciliare e territoriale integrandola con una più efficace assistenza sanitaria. Avrà standard molto elevati, anche da un punto di vista qualitativo con impianti tecnologici di ultima generazione in grado di consentire un efficace modello di medicina territoriale e di prossimità" ha concluso Lena. (Com)